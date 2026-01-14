Carrarese Belloni rappresenta una sicurezza | Un passo avanti verso i nostri obiettivi

Carrarese Belloni si conferma una garanzia, rappresentando un passo avanti verso i propri obiettivi. Niccolò Belloni, il titolare di origini massesi, si distingue per la sua visione strategica e imprevedibile. È stato proprio lui, mancino e sorprendente, a influenzare la mossa di Calabro contro il Bari, dimostrando come la sua intuizione possa fare la differenza nel calcio e nel management.

Niccolò Belloni, il titolare che non ti aspetti. E' stato lui, il mancino massese, la mossa a sorpresa di Calabro contro il Bari. Sì, perché se alcuni avvicendamenti sono stati condizionati dalle assenze la scelta sulla corsia di sinistra è stata puramente tecnica. Un'intuizione azzeccata perché Belloni nel primo tempo è stato tra i più attivi e propositivi in campo. Non era così scontato, fra l'altro, farsi trovare pronto non giocando una partita dal primo minuto da oltre due mesi. L'ultima da titolare risaliva al 28 ottobre scorso a Cesena. Dopo quella prova, "sporcata" dal rigore su Shpendi, l'esterno apuano aveva messo insieme soltanto una sessantina di minuti complessivi nelle successive otto gare disputate.

