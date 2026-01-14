Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli ospiti speciali della proiezione Il rapimento di Arabella

Domani, giovedì 15 gennaio, al Cinepalace di Riccione riprende il ciclo di proiezioni “Il Cinema d’autore”. La serata vedrà come ospiti speciali Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli, in occasione della proiezione di “Il rapimento di Arabella”. Un’occasione per apprezzare film di alta qualità, scelti con attenzione per offrire uno sguardo approfondito sul cinema contemporaneo.

Riparte domani, giovedì 15 gennaio al Cinepalace di Riccione, il secondo ciclo di proiezioni de “Il Cinema d’autore”, l’appuntamento settimanale che porta sul grande schermo opere di altissimo profilo, capaci di spaziare tra generi diversi e linguaggi originali con uno sguardo rivolto ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

