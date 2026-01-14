Caro materiali | Gli extra costi vanno calcolati con i prezzari ufficiali

La Legge di Bilancio 2026, pubblicata come legge n.199 del 30 dicembre 2025, introduce nuove disposizioni in materia di calcolo dei costi nei progetti di costruzione. In particolare, i costi aggiuntivi devono essere determinati utilizzando i prezzari ufficiali, garantendo così trasparenza e precisione nelle valutazioni economiche. Questa normativa rappresenta un importante riferimento per professionisti e imprese del settore edilizio.

Riceviamo e pubblichiamo da Ance Brindisi La Legge di Bilancio 2026 (legge n.199 del 30122025) introduce, ai commi 487 e seguenti dell’art.1, un nuovo assetto normativo per la gestione del caro materiali nei cantieri pubblici avviati prima dell’entrata in vigore del 362023. In particolare, il. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

