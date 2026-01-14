Carnevale di Foiano cinque domeniche di divertimento

Il Carnevale di Foiano, il più antico d’Italia, si svolge nel borgo medievale di Foiano della Chiana, in Toscana. Dal 1° febbraio al 1° marzo, cinque domeniche di feste e tradizioni caratterizzano la 487ª edizione di questo storico evento, che rappresenta un appuntamento importante nel panorama carnevalesco italiano. Un’occasione per scoprire usanze antiche in un contesto unico e ricco di storia.

