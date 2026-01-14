Carlos Alcaraz eliminato da una donna al One Point Slam | corsa fermata agli ottavi

Carlos Alcaraz si è fermato agli ottavi di finale del One Point Slam, eliminato dalla greca Maria Sakkari. Dopo Jannik Sinner, anche il campione spagnolo lascia il torneo, che si distingue per le sue peculiarità e l’imprevedibilità. Questa fase rappresenta un importante momento di svolta nel torneo, che continua a sorprendere per le sue dinamiche e risultati inaspettati.

Dopo Jannik Sinner anche Carlos Alcaraz abbandona il One Point Slam agli ottavi di finale. Il tennista spagnolo è stato sconfitto dalla greca Maria Sakkari, vedendo così sfumare la possibilità di vincere questo torneo sicuramente pittoresco e anche molto imprevedibile, visto che è successo veramente di tutto. A differenza di quanto è accaduto a Jannik, che ha sbagliato subito il servizio, c’è stato uno scambio tra Alcaraz e Sakkari, che si è chiuso con il clamoroso errore dello spagnolo, che ha messo in rete la smorzata. Felicissima sicuramente Sakkari, che scherzando nell’intervista ha detto “Ho battuto Carlos, è sempre bello ed incredibile”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz eliminato da una donna al One Point Slam: corsa fermata agli ottavi Leggi anche: LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: Garland in finale contro l’amatore Smith! Sinner e Alcaraz out agli ottavi Leggi anche: LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: Sinner e Alcaraz salutano agli ottavi! Swiatek avanza ed è la favorita per la vittoria! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Carlos Alcaraz eliminato da una donna al One Point Slam: corsa fermata agli ottavi - Dopo Jannik Sinner anche Carlos Alcaraz abbandona il One Point Slam agli ottavi di finale. oasport.it

Alcaraz distratto da “donne e fama”, l’analisi di Kafelnikov è spiazzante. Carlos rivoluziona un colpo per battere Sinner - La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero continua a far discutere, l'ex Kafelnikov punta il dito contro donne e successo e il numero 1 lavora per battere Sinner ... sport.virgilio.it

# ***C’È VITA OLTRE I FAVORITI, MA IL PESO DEL CAMPO RESTA*** *Oggi leggendo la fonte di *Tuttosport*, a firma di ****Roberto Bertellino****, che dice ****che Alex Corretja individua in Jannik Sinner e Carlos Alcaraz i favoriti naturali degli Australian Op facebook

In vista degli Australian Open di settimana prossima, Carlos Alcaraz si sta allenando così. Jannik Sinner, che preferisce sempre un approccio umile e low profile, ha fatto sapere che da domani si allenerà con la canotta di Brindisi di Cinciarini. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.