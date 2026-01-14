Carlo Conti | Madonna a Sanremo? Impossibile strada non percorribile

Durante un seminario sulla prossima edizione di Sanremo, Carlo Conti ha confermato che la partecipazione di Madonna come artista ospite è improbabile, definendola una strada non percorribile. La sua dichiarazione chiarisce le aspettative riguardo alla presenza internazionale all’evento, sottolineando come alcune ipotesi siano da considerare inattendibili. Questa dichiarazione contribuisce a fare chiarezza sul programma e sulle possibili sorprese del festival.

Milano, 14 gen. (askanews) – Madonna al Festival di Sanremo? La smentita arriva direttamente da Carlo Conti, intervenuto durante il seminario sulla kermesse canora alla Scuola di giornalismo di Perugia. “Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo- ha detto Conti, parlando agli allievi del master- si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato “la bambola” di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”. Incalzato dalle domande dei giovani praticanti della Scuola di Perugia, Conti ha raccontato il suo stato d’animo, alla vigilia del suo quinto festival da conduttore e direttore artistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

