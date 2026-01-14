Carlo Conti | Madonna a Sanremo 2026? Impossibile

Carlo Conti ha chiarito che Madonna non sarà presente a Sanremo 2026, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane. Il direttore artistico del festival ha sottolineato che la partecipazione della cantante statunitense non è prevista nel programma in corso di definizione. La conferma permette di fare chiarezza sulle aspettative per l'edizione 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston.

Madonna non comparirà sul palco del Teatro Ariston. A smentire l'indiscrezione circolata nei giorni scorsi è lo stesso Carlo Conti, direttore artistico nonché conduttore del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio prossimi. «Credo sia abbastanza impossibile », ha spiegato parlando con gli allievi della Scuola di Giornalismo di Perugia. «Si è creato un cortocircuito perché ha cantato una cover de La Bambola di Patty Pravo (incisa da Madonna per lo spot di Dolce&Gabbana, ndr.), che è una delle artiste in gara. Credo tuttavia che sia una strada non percorribile ».

