Caregiver | il welfare dell’illusione tra paletti impossibili e cure da un euro l’ora

Il recente approvato del disegno di legge sui caregiver familiari ha suscitato diverse riflessioni. Sebbene rappresenti un passo avanti nel riconoscimento di questa figura, permangono dubbi sulla reale efficacia delle misure adottate e sui limiti pratici della loro applicazione. In questo contesto, è importante analizzare criticamente le proposte e le sfide che ancora si pongono per garantire un sostegno concreto e sostenibile ai caregiver.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.