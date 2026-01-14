Caregiver | il welfare dell’illusione tra paletti impossibili e cure da un euro l’ora
Il recente approvato del disegno di legge sui caregiver familiari ha suscitato diverse riflessioni. Sebbene rappresenti un passo avanti nel riconoscimento di questa figura, permangono dubbi sulla reale efficacia delle misure adottate e sui limiti pratici della loro applicazione. In questo contesto, è importante analizzare criticamente le proposte e le sfide che ancora si pongono per garantire un sostegno concreto e sostenibile ai caregiver.
Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare ha riaperto uno squarcio tra la narrazione trionfale del governo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Welfare familiare, 1 milione di euro per i genitori caregiver: pubblicato il nuovo bando della Regione
Leggi anche: Welfare, Castrignanò (Osservatorio italian welfare): "Lavorare su supporto a caregiver"
Una legge attesa da dieci anni diventa realtà. Ma basterà per chi assiste ogni giorno i più fragili Leggi cosa cambia davvero per i caregiver. . . . . . . #CaregiverFamiliari, #NuovaLegge, #Famiglie, #Fragilità, #Welfare, #FamigliaCristiana, #Disabilità, #Cura, # - facebook.com facebook
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – PALAZZO CHIGI * «CAREGIVER E SANITÀ AL CENTRO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, GOVERNO VARA NUOVE MISURE PER IL WELFARE SOCIALE» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.