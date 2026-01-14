Carboni | Al Racing per essere me stesso | Lautaro decisivo nella scelta

Valentin Carboni ha condiviso le ragioni del suo trasferimento al Racing Club de Avellaneda, spiegando in un’intervista a Sportscenter come questa scelta rappresenti per lui un’opportunità di crescita e di espressione autentica. Dopo aver trascorso la prima parte della stagione in prestito al Genoa, il giovane talento argentino ha deciso di tornare in Argentina per consolidare il suo percorso professionale e vivere un’esperienza significativa nel club.

Carboni. Valentin Carboni ha spiegato in un’intervista a Sportscenter le motivazioni che lo hanno spinto a trasferirsi al Racing Club de Avellaneda dopo la prima parte di stagione trascorsa in prestito al Genoa. Il giovane centrocampista ha raccontato come l’interesse del club argentino sia stato decisivo nella sua scelta: “ Appena mi ha chiamato il presidente, l’idea ha iniziato a ronzarmi in testa. Ho capito che era un’opportunità nella mia carriera per poter giocare ed essere me stesso, cosa che mi stava mancando. L’ho sentito dentro e ho deciso di andare avanti “. Carboni ha ammesso che la chiamata lo ha sorpreso, ma l’entusiasmo per la nuova avventura ha subito avuto il sopravvento: “ La chiamata mi ha sorpreso, ma è andata così e sono molto felice di essere qui. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

