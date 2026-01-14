Caracas riapre pozzi petrolio per Usa
La compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa ha avviato la riapertura dei pozzi chiusi durante l'embargo statunitense. Questa decisione permette di riprendere le esportazioni di greggio già a partire da questa settimana, segnando un passo importante nella ripresa delle attività petrolifere del Venezuela e nel rapporto con il mercato statunitense.
11.40 La compagnia petrolifera statale del Venezuela, la Pdvsa, ha cominciato a riaprire i pozzi chiusi durante l'embargo Usa consentendo così gli export di greggio già questa settimana. Partite dal Venezuela almeno due super petroliere con quasi 4 milioni di barili di petrolio. Si tratterebbe delle prime spedizioni dopo l'accordo di fornitura fino a 50 mln di barili tra Caracas e Usa. Per settimane le esportazioni erano rimaste ferme, segnando un significativo deterioramento della industria petrolifera del Venezuela.
