Cappella Sansevero | ingresso ridotto e possibilità di fare foto per il Blue Monday e visite guidate straordinarie per il compleanno del principe

A gennaio, il Museo Cappella Sansevero offre due occasioni speciali: il Blue Monday, il 19 gennaio, permette ingressi a prezzo ridotto e fotografie, mentre in altre date sono disponibili visite guidate straordinarie in occasione del compleanno del principe. Un’opportunità per esplorare il patrimonio artistico e storico di questo importante esempio di architettura barocca.

Il Museo Cappella Sansevero propone a gennaio due appuntamenti speciali per immergersi nell'arte, nella storia e nelle meraviglie del suo tempio barocco: in occasione del Blue Monday, lunedì 19 gennaio, sarà possibile visitare il Museo ad un costo ridotto e, eccezionalmente, scattare fotografie.

