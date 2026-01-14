Capolavoro di van Dyck conteso con la Regione appello dalla chiesa di Santa Caterina | Resti qui
Un gruppo di cittadini ed esperti si mobilita per chiedere alla Regione di mantenere l’opera di van Dyck nella chiesa di Santa Caterina. La richiesta, sostenuta da una petizione e da appelli pubblici, sottolinea l’importanza storica e culturale del dipinto
“La Madonna del Rosario di Antoon van Dyck deve restare nella sua casa”. Lo chiede a gran voce un folto gruppo di cittadini ed esperti, che hanno deciso di unire le loro forze per sostenere la causa. Il dipinto, capolavoro del pittore fiammingo vissuto nel 1600, di proprietà del Fondo edifici di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
