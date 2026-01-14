Capolavoro di van Dyck conteso con la Regione appello dalla chiesa di Santa Caterina | Resti qui

Da palermotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di cittadini ed esperti si mobilita per chiedere alla Regione di mantenere l’opera di van Dyck nella chiesa di Santa Caterina. La richiesta, sostenuta da una petizione e da appelli pubblici, sottolinea l’importanza storica e culturale del dipinto

“La Madonna del Rosario di Antoon van Dyck deve restare nella sua casa”. Lo chiede a gran voce un folto gruppo di cittadini ed esperti, che hanno deciso di unire le loro forze per sostenere la causa. Il dipinto, capolavoro del pittore fiammingo vissuto nel 1600, di proprietà del Fondo edifici di. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La Chiesa di Santa Caterina dei Funari riapre dopo 50 anni

Leggi anche: Chiesa degli ex Riuniti, gli islamici vincono anche in Appello: “Discriminati dalla Regione”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Van Dyck a Genova: la più grande mostra degli ultimi 25 anni arriva a Palazzo Ducale.

capolavoro van dyck contesoDipinto di Van Dyck conteso da chiesa di Palermo e da Regione - Lo chiede a gran voce un folto gruppo di cittadini ed esperti, che hanno deciso di unire le loro forze per sostenere la causa. ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.