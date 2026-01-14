Caos Instagram password resettate senza permesso | per Meta è tutto a posto ma gli utenti tremano

Recentemente, numerosi utenti di Instagram hanno segnalato problemi legati a reset non autorizzati delle proprie password, generando preoccupazione tra la comunità. Mentre Meta sostiene che la situazione sia sotto controllo, le segnalazioni di anomalie tecniche evidenziano la necessità di attenzione e cautela per proteggere i propri account online.

Un nuovo allarme scuote la comunità degli utenti di Instagram nel mondo: migliaia di profili sono stati oggetto di un’anomalia tecnica. La società Meta, proprietaria del social network, ha confermato di aver risolto il problema, ma i dati emersi e le attività di hackeraggio legate a questa vicenda mettono in luce una situazione ben più complessa e pericolosa. La comunicazione ufficiale di Meta, diffusa attraverso i suoi canali social, ha descritto l’episodio come un “problema circoscritto e risolto”, negando che sia avvenuta una vera e propria violazione interna ai sistemi. L’azienda ha invitato gli utenti a ignorare le email di reset password sospette ricevute nelle settimane precedenti e ha ribadito la solidità della sicurezza complessiva della piattaforma Instagram. 🔗 Leggi su Screenworld.it

