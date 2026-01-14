Cantinajazz - Something hot

CantinaJazz apre il 2026 con il ritorno di Emiliano Loconsolo, fondatore e direttore artistico, dopo due anni di assenza. La sua voce e la sua esperienza nell’abbinamento di vini e musica guideranno questa nuova stagione, offrendo un’esperienza sensoriale unica e raffinata. Un appuntamento che invita gli appassionati a scoprire come il vino e il jazz possano incontrarsi in modo autentico e coinvolgente.

CantinaJazz inizia il 2026 con l'attesissimo ritorno sul palco di Emiliano Loconsolo, suo fondatore e direttore artistico, dopo oltre due anni di auto-esilio teutonico! Alla sua voce, e alla sua notevole esperienza di abbinamenti eno-musicali, è affidata la missione di tradurre in musica il.

