Cantieri stradali nel Veronese modifiche alla viabilità su tre provinciali

La Provincia di Verona ha annunciato interventi di manutenzione su tre strade provinciali del territorio. Per garantire la sicurezza durante i lavori, sarà istituito il senso unico alternato e limitata la velocità a 30 km/h in ciascuna delle zone interessate. Queste modifiche temporanee interesseranno diversi Comuni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade e minimizzare i disagi alla viabilità.

Nuovi lavori in programma sulle strade veronesi.La Provincia di Verona infatti ha comunicato che verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 kmh, su tre diverse provinciali in tre diversi Comuni. I provvedimenti interesseranno dal 13 al 20 gennaio. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Cantieri stradali nel Veronese, modifiche alla viabilità su due provinciali Leggi anche: Lavori su Adriatica e statale 67. Da lunedì cantieri in movimento. E modifiche alla viabilità Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cantieri stradali nel Veronese, modifiche alla viabilità su due provinciali; Cantieri stradali nel Veronese, modifiche alla viabilità su due provinciali; Cantieri stradali nel Veronese, modifiche alla viabilità su tre provinciali; Nuovi cantieri delle linee Rossa e Verde del tram: ecco cosa cambia | FOTO. Cantieri stradali nel Veronese, modifiche alla viabilità su tre provinciali - I provvidimenti interesseranno tre strade di Cologna Veneta, Affi e Gazzo Veronese, per consentire tre tipi diversi di interventi ... veronasera.it

Cantieri, ecco le modifiche alla viabilità. Le opere sulla Regionale 71 e altre zone - AREZZO L’anno nuovo si apre all’insegna dei cantieri e delle conseguenti modifiche alla viabilità. msn.com

Questo robot umanoide punta a fare la differenza nei cantieri stradali - Nei mesi scorsi, con la campagna 2025 Sulla buona strada, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti poneva l'accento sulla sicurezza stradale nei tratti interessati da cantieri con l'obiettivo ... wired.it

#Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/.../cantieri-c…... Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com

#Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://www.comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://www.comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.