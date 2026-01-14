Candele scintillanti in un ristorante di Madrid | scoppia incendio 10 giorni dopo il dramma di Crans Montana

A Madrid, dieci giorni dopo il tragico incendio di Crans-Montana che ha causato 40 vittime, si è verificato un nuovo episodio di potenziale pericolo. In un ristorante della città, l’uso di candele decorative ha rischiato di provocare un incendio tra i clienti, sottolineando l’importanza delle norme di sicurezza in ambienti pubblici e privati.

Paura a Madrid, sfiorata una nuova Crans-Montana: candele scintillanti e fuochi d'artificio causano un incendio in un locale - Tragedia sfiorata in Spagna, a Madrid: candele scintillanti e fuochi d'artificio provocano un incendio in un locale ... notizie.it

Candele scintillanti vietate a Olbia, Nizzi: «Colpito dalla tragedia di Crans-Montana, ora controlli rigorosi» x.com

