Candele scintillanti in un ristorante di Madrid | scoppia incendio 10 giorni dopo il dramma di Crans Montana
A Madrid, dieci giorni dopo il tragico incendio di Crans-Montana che ha causato 40 vittime, si è verificato un nuovo episodio di potenziale pericolo. In un ristorante della città, l’uso di candele decorative ha rischiato di provocare un incendio tra i clienti, sottolineando l’importanza delle norme di sicurezza in ambienti pubblici e privati.
Dieci giorni dopo il rogo di Crans-Montana, costato la vita a 40 persone, in un ristorante di Madrid si è sfiorata la tragedia per l’uso di candele scintillanti tra i clienti. Le fiamme hanno attecchito su alcune piante all’ingresso, ma un dipendente è intervenuto subito con un estintore. Nessun ferite, ma ora la capitale spagnola valuta nuove regole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
