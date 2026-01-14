Campi Flegrei – Lo studio | Diminuisce il sollevamento del suolo Gli scienziati | Eruzione ora sarebbe ostacolata da diversi fattori

Dalla metà di dicembre, nei Campi Flegrei si registra una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, secondo uno studio recente. Gli scienziati sottolineano che questa riduzione potrebbe indicare un cambiamento nel comportamento del vulcano e suggeriscono che vari fattori stanno ostacolando l'eventuale eruzione. È importante monitorare costantemente la situazione per comprendere meglio le evoluzioni di questa area geotermicamente attiva.

Dalla metà di dicembre si osserva una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei. A certificarlo è l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, nel consueto bollettino settimanale di sorveglianza pubblicato. Il valore medio attuale del sollevamento è di circa 15 millimetri al mese, in calo rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti, pur rimanendo indicativo di una persistente fase di bradisismo. Una buona notizia per i residenti della zona che anche oggi hanno avvertito le scosse di terremoto. Nel corso dell’ultimo anno, la caldera flegrea — che interessa un’ampia area della provincia di Napoli — ha mostrato una dinamica complessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei – Lo studio: “Diminuisce il sollevamento del suolo”. Gli scienziati: “Eruzione ora sarebbe ostacolata da diversi fattori” Leggi anche: Campi Flegrei, aumenta la velocità di sollevamento del suolo: ora è di 2,5 centimetri al mese Leggi anche: Bradisismo Campi Flegrei, aumenta la velocità di sollevamento del suolo: ora è di 2,5 centimetri al mese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Campi Flegrei, il nuovo studio sui serbatoi magmatici profondi per capire meglio il bradisismo - Le dinamiche dei serbatoi magmatici profondi della caldera dei Campi Flegrei alla base del fenomeno del bradisismo, il fenomeno sismico di innalzamento e abbassamento del suolo tipico dell'area tra ... fanpage.it Campi Flegrei, l’Ingv: “Le condizioni attuali del vulcano non sarebbero in grado di generare un’eruzione” - Un nuovo studio sul vulcano dei Campi Flegrei, condotto dall'Ingv e dall'Università di Ginevra, suggerisce che, allo stato attuale, non ci sarebbero le ... fanpage.it

Campi Flegrei: il rischio di esplosioni è reale/ Studio: “Legate al vapore in profondità e imprevedibili” - Dopo più di un anno di rassicurazioni da parte di fior fiore di esperti di ogni tipo, alla fine un nuovo studio sembra negare una della poche certezze che avevamo sui Campi Flegrei, aprendo le porte ... ilsussidiario.net

Terremoto a Napoli, sciame sismico questa mattina ai Campi Flegrei facebook

Terremoto a Napoli oggi, due scosse ai Campi Flegrei nella mattinata x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.