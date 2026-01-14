Camerota lutto cittadino per la morte di Carlo Nicolella | Vicini alla famiglia

L'amministrazione di Camerota ha dichiarato il lutto cittadino per giovedì 15 gennaio in occasione della scomparsa di Carlo Nicolella. La decisione riflette il cordoglio della comunità e la vicinanza alla famiglia. La giornata sarà dedicata a momenti di raccoglimento e rispetto, in segno di solidarietà e di commemorazione di una figura stimata.

L'amministrazione comunale di Camerota ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino per la giornata di domani, giovedì 15 gennaio. La decisione arriva in risposta alla prematura scomparsa di Carlo Nicolella, il diciassettenne deceduto nelle scorse ore all'ospedale di Sapri. Il sindaco Mario.

Carlo, morto a 17 anni per una sospetta miocardite fulminante: salma sequestrata - L'articolo Carlo, morto a 17 anni per una sospetta miocardite fulminante: salma sequestrata proviene da OttoPagine. msn.com

Lutto cittadino domani sia a Torre Orsaia che a Camerota in occasione dei funerali del 17enne Carlo Nicolella. Leggi https://shorturl.at/W7ykC #torreorsaia #camerota #mortecarlonicolella facebook

