Calendario Inter ufficiale data e orario della 23a e 24a giornata | doppio impegno alle 18

La Serie A ha reso noto il calendario ufficiale delle gare della 23ª e 24ª giornata, con doppio impegno alle ore 18. Di seguito, trovate le date e gli orari delle partite dell’Inter, per pianificare al meglio la visione e seguire gli appuntamenti del campionato.

Calendario Inter, ecco orari e date delle gare dalla 21esima giornata alla 24esima. La Coppa Italia… x.com

Alla vigilia di Inter-Lecce, Chivu annulla l'allenamento: riposo per tutti Il mister vuole far ricaricare le energie dei suoi calciatori: calendario pieno di impegni, tra campionato e Champions League facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.