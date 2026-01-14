Calendario Inter ufficiale data e orario della 23a e 24a giornata | doppio impegno alle 18
La Serie A ha reso noto il calendario ufficiale delle gare della 23ª e 24ª giornata, con doppio impegno alle ore 18. Di seguito, trovate le date e gli orari delle partite dell’Inter, per pianificare al meglio la visione e seguire gli appuntamenti del campionato.
Calendario Inter. La Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata. L’ Inter di Cristian Chivu sarà impegnata entrambe le volte in trasferta, sempre di domenica alle ore 18.00: prima contro la Cremonese, poi sul campo del Sassuolo. Di seguito il programma completo di 23a e 24a giornata. 23ª giornata Venerdì 30012026, ore 20.45: Lazio – Genoa (DAZN) Sabato 31012026, ore 15.00: Pisa – Sassuolo (DAZN) Sabato 31012026, ore 18.00: Napoli – Fiorentina (DAZN) Sabato 31012026, ore 20.45: Cagliari – Verona (DAZNSKY) Domenica 01022026, ore 12.30: Torino – Lecce (DAZN) Domenica 01022026, ore 15. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
