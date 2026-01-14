Calciomercato Torino Obrador si avvicina! C’è fiducia per l’arrivo del terzino sinistro del Benfica | svelata la formula

Il Torino si avvicina all’ingaggio di Obrador, terzino sinistro del Benfica. La società mostra fiducia e sta definendo i dettagli dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi con una formula specifica. L’obiettivo è rinforzare la corsia di sinistra con un profilo giovane e tatticamente adatto alle esigenze della squadra. La trattativa avanza con cautela, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione delle trattative di mercato.

Calciomercato Torino, Obrador si avvicina! C'è fiducia per l'arrivo del terzino sinistro del Benfica: ecco la formula della possibile operazione Il Torino continua a muoversi con decisione sul mercato invernale per puntellare la corsia mancina, individuando in Portogallo il profilo ideale per le esigenze tattiche della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall'esperto Gianluca Di Marzio, i granata stanno lavorando per portare a Torino Obrador, giovane terzino sinistro classe 2005 attualmente in forza al Benfica B.

