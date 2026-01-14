Calciomercato Roma | sbarca Vaz e Malen è a un passo! Rivoluzione invernale per Gasperini e Dragusin…

Il calciomercato della Roma registra importanti movimenti, con l’arrivo di Vaz e il prossimo acquisto di Malen. La sessione invernale si configura come una fase di rinnovamento per la squadra, sotto la guida di Gasperini, che punta a rafforzare la rosa. In parallelo, si attende il perfezionamento dell’operazione Dragusin. Questi interventi rappresentano un tentativo di migliorare l’organico e completare il progetto tecnico del club.

Il puzzle tattico di Gian Piero Gasperini si sta finalmente completando. Dopo settimane di attesa e strategie modificate in corsa, il calciomercato della Roma ha subito una brusca e decisiva accelerata nelle ultime ore

La Roma consegna il primo rinforzo del mercato invernale a Gian Piero Gasperini.