Calciomercato Roma per la fascia sinistra piace Francisco Moura del Porto

La Roma valuta Francisco Moura del Porto come possibile rinforzo per la fascia sinistra. Con Angeliño ancora in fase di recupero e Tsimikas che non ha pienamente convinto, il club cerca un’alternativa affidabile per rafforzare la linea difensiva esterna. La scelta mira a garantire maggiori soluzioni e copertura nel reparto, mantenendo un profilo discreto e in linea con le esigenze tecniche della squadra.

La Roma è alla ricerca di un esterno sinistro difensivo. Con Angeliño non ancora pienamente recuperato e Tsimikas che non ha convinto fino in fondo Gasperini, i giallorossi si sono mossi sul mercato per individuare un’alternativa sull’out di sinistra. Lo stesso tecnico di Grugliasco ha più volte sottolineato l’emergenza nel ruolo, arrivando anche a schierare più volte giocatori fuori posizione, uno su tutti Wesley. Angeliño, infatti, sebbene venga regolarmente convocato e si alleni con il gruppo, non è ancora nelle condizioni di scendere in campo. Il terzino spagnolo ex Lipsia, dopo la forte bronchite asmatica che lo ha tenuto lontano dai campi per circa due mesi, ha perso quasi dieci chili e necessita ancora di tempo per ritrovare la forma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, per la fascia sinistra piace Francisco Moura del Porto Leggi anche: Calciomercato Roma, idea Renan Lodi per la fascia sinistra Leggi anche: Calciomercato Inter, fascia destra sotto osservazione: perché piace Palestra? I dettagli sul giocatore del Cagliari Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma, avanti per Dragusin: il nodo è la formula. A sinistra piace Fortini; Calciomercato, dopo Raspadori spunta l'idea Chiesa? La Roma ci prova ma se la deve vedere con... la Juventus; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Perché Angeliño non gioca più nella Roma. Calciomercato Roma News/ Lodi prende il posto di Angelino, prende quota l’idea Raspadori (30 dicembre 2025) - Il calciomercato Roma valuta lo svincolato Renan Lodi per la fascia sinistra. ilsussidiario.net

Calciomercato Roma News/ Possibile scambio Abraham-Malen, Schlager a parametro zero (12 gennaio 2026) - Il calciomercato Roma valuta lo scambio tra Donyell Malen e Tammy Abraham mentre tratta con Xaver Schlager a parametro zero ... ilsussidiario.net

Calciomercato in diretta, le news di oggi 12 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A. - Calciomercato in diretta, le news di oggi 12 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Calciomercato Roma Malen atterrerà a Ciampino questa sera alle ore 21:00! Un nuovo rinforzo per l'attacco giallorosso! #ASRoma #calciomercato #SerieA #Malen facebook

#Roma, fatta per #Malen: domani previsto l'annuncio #ASRoma #Calciomercato #CalciomercatoRoma x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.