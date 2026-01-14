Calciomercato Roma la pista Zirkzee si riapre | l’indizio sui social

Nel calciomercato della Roma, si torna a parlare di Joshua Zirkzee, con una possibile riapertura della trattativa. Nei social del club sono emersi segnali che potrebbero indicare un interesse concreto per l’attaccante olandese. La giornata del 14 gennaio ha visto i giallorossi uscire dalla Coppa Italia, ma il mercato continua a riservare novità che meritano attenzione.

La giornata di ieri, 14 gennaio, ha portato con sé luci e ombre in casa Roma. Purtroppo, come ormai sembra una triste consuetudine, i giallorossi salutano la Coppa Italia, uscendo di scena dopo la sconfitta all' Olimpico contro il Torino. Alla delusione per il risultato sul campo, però, fa da contraltare qualche segnale positivo sul fronte calciomercato. Nella serata di ieri, infatti, è arrivato a Roma Robinio Vaz, accolto da un clima di festa e dall'entusiasmo dei tifosi. Il giocatore è pronto a firmare un contratto fino al 2031, confermando la volontà del club di investire anche in prospettiva.

FOTO - Zirkzee e l’indizio social: tolta dalla bio il riferimento al Manchester Utd - Mentre i giallorossi si muovono per chiudere Malen (dopo aver accolto a Roma Vaz), l'attaccante ex Bologna manda segnali social da Manchester ... ilromanista.eu