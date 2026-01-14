Calciomercato Roma la pista Zirkzee si riapre | l’indizio sui social
Nel calciomercato della Roma, si torna a parlare di Joshua Zirkzee, con una possibile riapertura della trattativa. Nei social del club sono emersi segnali che potrebbero indicare un interesse concreto per l’attaccante olandese. La giornata del 14 gennaio ha visto i giallorossi uscire dalla Coppa Italia, ma il mercato continua a riservare novità che meritano attenzione.
La giornata di ieri, 14 gennaio, ha portato con sé luci e ombre in casa Roma. Purtroppo, come ormai sembra una triste consuetudine, i giallorossi salutano la Coppa Italia, uscendo di scena dopo la sconfitta all’ Olimpico contro il Torino. Alla delusione per il risultato sul campo, però, fa da contraltare qualche segnale positivo sul fronte calciomercato. Nella serata di ieri, infatti, è arrivato a Roma Robinio Vaz, accolto da un clima di festa e dall’entusiasmo dei tifosi. Il giocatore è pronto a firmare un contratto fino al 2031, confermando la volontà del club di investire anche in prospettiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
FOTO - Zirkzee e l’indizio social: tolta dalla bio il riferimento al Manchester Utd - Mentre i giallorossi si muovono per chiudere Malen (dopo aver accolto a Roma Vaz), l'attaccante ex Bologna manda segnali social da Manchester ... ilromanista.eu
Roma, Zirkzee cacciato via: “Ultima partita con lo United” - Più vicina a Giacomo Raspadori, la Roma non molla la presa sull’attaccante olandese: bomba dall’Inghilterra In attesa della risposta definitiva di Giacomo Raspadori, che dovrebbe arrivare entro le ... asromalive.it
Zirkzee tra frustrazione e attesa: “Si vede nella Roma” - Da un lato c’è Giacomo Raspadori, che non ha mai sposato in maniera convinta la causa giallorossa, dall’altro Joshua Zirkzee, che dopo aver detto sì con entusiasmo alla Roma non si è mai rimangiato la ... asromalive.it
#Roma, fatta per #Malen: domani previsto l'annuncio #ASRoma #Calciomercato #CalciomercatoRoma x.com
Calciomercato Roma diretta, Robinio Vaz atterrato a Ciampino. Malen e Dragusin: tutte le trattative di oggi live facebook
