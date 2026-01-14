Calciomercato Palermo ecco l’ufficialità | Magnani torna in rosanero

Il Palermo ha annunciato ufficialmente il ritorno di Giangiacomo Magnani alla squadra. La società di viale del Fante ha confermato la firma attraverso una nota pubblicata sul proprio sito. Si tratta di un rientro che rafforza la rosa in vista delle prossime sfide di campionato. L’accordo rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno del club nel consolidare il proprio organico.

Adesso è ufficiale: Giangiacomo Magnani torna a vestire la maglia rosanero. Lo ha comunicato il club di viale del Fante, con una nota sul proprio sito. È stata, dunque, formalizzata la risoluzione anticipata del prestito con il club emiliano: per Inzaghi, adesso, la possibilità di schierare un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

