Calciomercato Palermo ecco l’ufficialità | Magnani torna in rosanero
Il Palermo ha annunciato ufficialmente il ritorno di Giangiacomo Magnani alla squadra. La società di viale del Fante ha confermato la firma attraverso una nota pubblicata sul proprio sito. Si tratta di un rientro che rafforza la rosa in vista delle prossime sfide di campionato. L’accordo rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno del club nel consolidare il proprio organico.
Adesso è ufficiale: Giangiacomo Magnani torna a vestire la maglia rosanero. Lo ha comunicato il club di viale del Fante, con una nota sul proprio sito. È stata, dunque, formalizzata la risoluzione anticipata del prestito con il club emiliano: per Inzaghi, adesso, la possibilità di schierare un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Calciomercato Palermo, ecco l’ufficialità: Brunori passa in prestito alla Sampdoria
Leggi anche: Calciomercato Palermo, cauto ottimismo per il ritorno di Magnani: in avanti è viva la pista Johnsen
Calciomercato Palermo, ecco l’ufficialità: Magnani torna in rosanero - Il club di viale del Fante ha comunicato con una nota sul sito la risoluzione anticipata del prestito alla Reggiana: Inzaghi, dunque, potrà contare su un calciatore che renderà il reparto ancora più s ... palermotoday.it
Palermo riabbraccia Magnani: ufficiale il rientro del difensore - Il Palermo ha annunciato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito di Giangiacomo Magnani dalla Reggiana, riportando così il difensore al centro della retroguardia rosanero. livesicilia.it
Calcio: il difensore Magnani vicino al ritorno a Palermo - Giangiacomo Magnani potrebbe tornare al Palermo già nel corso di questa sessione di calciomercato. msn.com
Serie B - Calciomercato Palermo: Magnani sì, Johnsen quasi e Tramoni solo se... facebook
Un video di Vazquez accende i tifosi del Palermo nel mese del calciomercato. Il fantasista è in scadenza con la Cremonese, ma difficilmente tornerà in rosanero #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.