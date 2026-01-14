calciomercato napoli gli occhi su lookman e si segue ancora ferguson

Sul calciomercato del Napoli si concentra l’attenzione su Lookman, considerato un possibile rinforzo per la squadra. Intanto, si continua a monitorare anche la situazione di Ferguson, nel tentativo di rafforzare il reparto offensivo. La prima mossa è stata fatta con il ritorno di Raspadori in Italia, segnando l’inizio di un percorso di mercato che potrebbe portare a ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

La prima pedina si è mossa. E ora vedremo il resto del domino. Giacomo Raspadori, alla fine, torna in Italia. Ma non alla Roma e neppure al Napoli. Jack finisce all'Atalanta, ha scelto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

