Calciomercato Napoli gli occhi su Lookman E si segue ancora Ferguson
Sul calciomercato del Napoli si concentra l’attenzione su Lookman, considerato un possibile rinforzo per la squadra. Intanto, si continua a monitorare anche la situazione di Ferguson, nel tentativo di rafforzare il reparto offensivo. La prima mossa è stata fatta con il ritorno di Raspadori in Italia, segnando l’inizio di un percorso di mercato che potrebbe portare a ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.
La prima pedina si è mossa. E ora vedremo il resto del domino. Giacomo Raspadori, alla fine, torna in Italia. Ma non alla Roma e neppure al Napoli. Jack finisce all'Atalanta, ha scelto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, occhi sempre aperti per Tare: si segue da settimane un talento
Leggi anche: Calciomercato Inter, gli occhi della Premier League su Aleksandar Stankovic
Calciomercato Napoli, gli occhi su Lookman. E si segue ancora Ferguson; Il Napoli torna su Lookman? Le condizioni necessarie per avviare una trattativa; Calciomercato Napoli, il ds Manna: Siamo attivi e sappiamo dove poter eventualmente migliorare la squadra; Lang lascia il Napoli già a gennaio? Il sostituto può arrivare dalla Serie A: occhi puntati su Lookman.
Calciomercato Napoli, gli occhi su Lookman. E si segue ancora Ferguson - Giacomo Raspadori, alla fine, torna in Italia. ilmattino.it
Calciomercato Napoli ‘ringrazia’ Raspadori e torna su Lookman - Mercato a saldo zero frena gli azzurri, mentre il Galatasaray accelera. internapoli.it
Calciomercato live: Malen va alla Roma, Baldanzi verso il Genoa. Milan su Goretzka. Il Galatasaray punta Lookman - Calciomercato live, tutte le trattative di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. ilmessaggero.it
Calciomercato, il #Napoli continua la ricerca di un profilo offensivo: valutati #Ferguson e #Maldini Il Corrmezz: "La #Roma dovrebbe annullare il prestito dal #Brighton che poi lo girerebbe al Napoli. È un under 23, non occuperebbe spazio nella lista per la Seri facebook
Calciomercato in diretta: l’Atalanta prende Raspadori, beffate Roma e Napoli x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.