Sul calciomercato del Milan si registrano aggiornamenti su Goretzka, mentre continuano le trattative per Ederson e Davis. Le società di Cremonese, Pisa e Verona sono interessate a rinforzare i propri organici. La giornata di ieri ha segnato un significativo passo avanti nelle trattative invernali, con l’asse Milano-Istanbul che si fa più attivo, aprendo nuove possibilità per i club coinvolti.

novità su Ederson e Davis, Cremonese, Pisa e Verona vogliono Ieri importante giornata di svolta nelle trattative invernali, con l’asse Milano-Istanbul che diventa incandescente. Le notizie più calde arrivano dal fronte rossonero e da un blitz di mercato che coinvolge diverse big del nostro campionato. Lo riferisce Di Marzio a Calciomercato L’Originale. La notizia di copertina riguarda il Milan. La dirigenza rossonera ha avviato nuovi, concreti contatti per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, colonna del Bayern Monaco e della nazionale, è in scadenza di contratto a giugno e rappresenta un’occasione di mercato ghiottissima. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Calciomercato Milan su Goretzka

Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto su Goretzka: “Nome freddo e complicato. Non è nella lista dei rossoneri”

Leggi anche: Calciomercato Serie A: Goretzka Milan, novità su Ederson e Davis, Cremonese, Pisa e Verona vogliono…Ultimissime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Goretzka vuole lasciare il Bayern, il Milan ci pensa. Il nodo è l'ingaggio; Milan-Goretzka, operazione difficile ma i rossoneri ci provano. Le news di calciomercato; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Calciomercato Milan, la situazione Goretzka raccontata da Di Marzio e Moretto.

?Il Milan punta Goretzka, la Juve lavora per tenere McKennie, Lookman vicino al Galatasaray - Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? eurosport.it