Calciomercato l' ex Napoli Raspadori torna in Italia | Sono felice

Da napolitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacomo Raspadori, ex giocatore del Napoli, è tornato in Italia per unirsi all’Atalanta. L’attaccante della Nazionale ha raggiunto Bologna, dove si è presentato all’aeroporto martedì sera, pronto a iniziare questa nuova avventura nel campionato italiano. Il trasferimento è a titolo definitivo dall’Atletico Madrid, segnando un importante passo nella sua carriera.

Giacomo Raspadori è tornato in Italia. L'attaccante della Nazionale è sbarcato nella serata di martedì all'aeroporto di Bologna per unirsi all'Atalanta, dove si trasferirà a titolo definitivo dall'Atletico Madrid.Per l'ex attaccante del Napoli si era parlato nei giorni scorsi anche di un. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Calciomercato, dopo l'addio al Napoli in estate Raspadori può già tornare in Italia

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Manna prima di Napoli-Milan: «Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi. Raspadori alla Roma? Non credo lasci l'Atletico Madrid»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Raspadori, l'Atletico Madrid lo convoca per la Supercoppa. Le news di calciomercato; Calciomercato, l'ex Napoli Raspadori torna in Italia: Sono felice; Roma a caccia di attaccanti. Raspadori (se arriva) non basta. Tutti gli altri nomi; Calciomercato live: Raspadori-Roma ore calde, Massara lavora su Dragusin, Brescianini alla Fiorentina, Nottingham Forest su Frattesi.

calciomercato ex napoli raspadoriCalciomercato, l'ex Napoli Raspadori torna in Italia: "Sono felice" - L'attaccante della Nazionale, che era stato accostato anche agli azzurri nei giorni scorsi, approda all'Atalanta ... napolitoday.it

calciomercato ex napoli raspadoriCalciomercato Napoli, gli occhi su Lookman. E si segue ancora Ferguson - Giacomo Raspadori, alla fine, torna in Italia. ilmattino.it

calciomercato ex napoli raspadoriMercato, la nostalgia di casa non riguarda solo Jack Raspadori - Federico Chiesa pronto a tagliarsi lo stipendio per tornare. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.