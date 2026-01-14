Calciomercato Lazio obiettivo Rayan il gioiellino brasiliano che ha stregato Lotito

La Lazio sta valutando l'acquisto di Rayan, giovane talento brasiliano che ha attirato l'interesse della società. L'operazione rientra in una strategia di rafforzamento mirata, con l'obiettivo di investire su un giocatore di prospettiva. La società biancoceleste sta analizzando le modalità per portare avanti questa trattativa, senza trascurare le esigenze del team e le opportunità offerte dal mercato.

Calciomercato Lazio. La Lazio prepara una piccola rivoluzione sul mercato per finanziare un colpo di grande prospettiva. In casa biancoceleste sono previste diverse cessioni, alcune anche sorprendenti come quella di Matteo Cancellieri, con un obiettivo chiaro: raccogliere le risorse necessarie per tentare l'assalto a Rayan, uno dei talenti più luminosi del calcio brasiliano. Un profilo che il presidente Claudio Lotito segue da tempo e che vorrebbe portare al più presto a Formello. Calciomercato Lazio, chi è Rayan. Rayan Vitor Simplício Rocha, noto semplicemente come Rayan, è un attaccante classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Vasco da Gama.

Calciomercato Lazio | Rayan, c'è il rilancio: attesa per la risposta - Altro rilancio per Rayan, uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano. lalaziosiamonoi.it

Lazio su Rayan: chi è l'attaccante brasiliano che ha stregato Lotito - Il classe 2006 di proprietà del Vasco da Gama è il sogno di mercato del presidente laziale che vorrebbe portare a Formello quello che in Brasile è considerato un vero e proprio craque ... romatoday.it

Calciomercato Lazio: sfuma il centrocampista, Toth ad un passo dal Bournemouth Continua qui https://ift.tt/Emcreb6 #lazio #laziopress facebook

Calciomercato Lazio: fuori Tavares, dentro Pedraza. Le ultime sulla difesa biancoceleste ift.tt/cKimxZ6 x.com

