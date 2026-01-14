Calciomercato Juventus come alternativa a Federico Chiesa spunta una vecchia conoscenza dell’Atalanta

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Tra i nomi emergenti, spicca un ex calciatore dell’Atalanta, considerato come possibile alternativa a Federico Chiesa. La società bianconera sta seguendo con attenzione questa pista, valutando le opportunità di mercato e le eventuali modalità di ingaggio. Restano aggiornamenti in corso, mentre la dirigenza analizza le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra.

Calciomercato Juventus, come alternativa a Chiesa la Vecchia Signora ha messo gli occhi su un ex calciatore dell’Atalanta. La Juventus prosegue le sue manovre di mercato con l’obiettivo dichiarato di consegnare a Luciano Spalletti un rinforzo di spessore per il reparto offensivo. Sebbene la suggestione di un ritorno di Federico Chiesa rimanga la priorità assoluta della dirigenza, la strada per arrivare all’esterno è percorribile solo a condizioni economiche e tecniche considerate pienamente sostenibili. Per questo motivo, parallelamente alla pista principale, in casa bianconera si valutano con estrema attenzione soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

Juventus: alternativa a Federico Chiesa, sale Daniel Maldini dell'Atalanta - Anche se la Juventus è tornata a carburare, si è rialzata in classifica e non nasconde più le sue ambizioni, il tecnico toscano si aspetta rinforzi dal mer ... msn.com