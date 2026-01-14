Calciomercato Juve | se non arriva Chiesa salgono le quotazioni di questo giocatore come vice Yildiz Piace a Spalletti

In vista del calciomercato della Juventus, se l'acquisto di Chiesa non dovesse concretizzarsi, cresce l'interesse per un altro giocatore come possibile vice Yildiz. La società valuta diverse opzioni e Spalletti segue con attenzione le eventuali scelte di mercato, considerando profili utili a rinforzare la rosa senza escludere sorprese. La situazione rimane in evoluzione mentre si definiscono le strategie per la prossima stagione.

. Federico Chiesa  resta in attesa, incrociando le dita per un possibile ritorno in bianconero, ma alla Continassa la parola d’ordine è prudenza. La dirigenza juventina, pur apprezzando il segnale lanciato dall’esterno del Liverpool, non vuole farsi trovare impreparata e continua a tessere una fitta rete di valutazioni e sondaggi, muovendosi con decisione sia sul mercato italiano che su quello internazionale. In una sessione dinamica come quella di gennaio, dove le occasioni possono palesarsi e sfumare nel giro di poche ore, la Juventus ha già pronte le contromosse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

