In vista del calciomercato della Juventus, se l'acquisto di Chiesa non dovesse concretizzarsi, cresce l'interesse per un altro giocatore come possibile vice Yildiz. La società valuta diverse opzioni e Spalletti segue con attenzione le eventuali scelte di mercato, considerando profili utili a rinforzare la rosa senza escludere sorprese. La situazione rimane in evoluzione mentre si definiscono le strategie per la prossima stagione.

. Federico Chiesa resta in attesa, incrociando le dita per un possibile ritorno in bianconero, ma alla Continassa la parola d’ordine è prudenza. La dirigenza juventina, pur apprezzando il segnale lanciato dall’esterno del Liverpool, non vuole farsi trovare impreparata e continua a tessere una fitta rete di valutazioni e sondaggi, muovendosi con decisione sia sul mercato italiano che su quello internazionale. In una sessione dinamica come quella di gennaio, dove le occasioni possono palesarsi e sfumare nel giro di poche ore, la Juventus ha già pronte le contromosse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: se non arriva Chiesa salgono le quotazioni di questo giocatore come vice Yildiz. Piace a Spalletti

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Chiesa. Idea Daniel Maldini come vice-Yildiz

Leggi anche: Chiesa potrebbe tornare alla Juve in prestito come vice Yildiz, Spalletti lo definì “il Sinner del calcio”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il…; Chiesa, il calciomercato Juve si accende! Primo contatto ufficiale tra i club; Juve, per Chiesa si studia una nuova proposta; Chiesa alla Juventus si fa solo per 10 milioni, è il giorno di Raspadori alla Roma?.

Chiesa-Juve, tutto stravolto: arriva l’annuncio in diretta - Si chiama Federico Chiesa uno dei principali obiettivi della Juve per questa finestra di calciomercato, ma il ritorno a Torino dell’esterno offensivo classe ’97 è tutt’altro che scontato. calciomercato.it