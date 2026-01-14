Calciomercato Fiorentina scatto Harrison! Lui il terzo colpo di gennaio | formula e cifre

La Fiorentina ha accelerato sul fronte calciomercato, definendo l’arrivo di Harrison dal Leeds United. Questo rappresenta il terzo acquisto della sessione di gennaio, con dettagli sulla formula e le cifre dell’operazione che si stanno definendo. La società toscana prosegue così il suo lavoro di rafforzamento in vista della seconda parte della stagione.

dell'operazione con il Leeds United Il mercato invernale della Fiorentina si prepara ad accogliere il terzo squillo di una sessione finora scoppiettante. Dopo gli arrivi di Manor Solomon e Marco Brescianini, la dirigenza toscana ha individuato in Jack Harrison il tassello mancante. Calciomercato Fiorentina, scatto Harrison! Lui il terzo colpo di gennaio: formula e cifre. Fiorentina, accelerata per Harrison: fumata bianca in arrivo - Dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini e quello ormai vicino di Harrison, la Fiorentina si getterà a caccia di un difensore.

Calciomercato Fiorentina News/ Fatta per Harrison, Kotto nome per la difesa (13 gennaio 2026) - Il calciomercato Fiorentina aggiunge a Samuel Kotto nella lista degli obiettivi. ilsussidiario.net

Calciomercato: la Fiorentina ingaggia Jack Harrison dal Leeds - La Fiorentina ha definito il terzo rinforzo di questa sessione di mercato: si tratta dell’esterno offensivo inglese Jack Harrison, classe 1996, attualmente in forza al Leeds. it.blastingnews.com

#Calciomercato, nome nuovo per l'attacco della #Fiorentina: dall'#Argentina rilanciano #BrancoSalinardi del #SanLorenzo. Su di lui anche l'#Atalanta facebook

Calciomercato Fiorentina, in arrivo Harrison dal Leeds #SkySport #SkyCalciomercato x.com

