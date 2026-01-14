Calciomercato Cremonese | cambia il futuro del centrocampista dei grigiorossi! Svolta arrivata notizia dell’ultim’ora sulla sua cessione

Aggiornamenti sul calciomercato della Cremonese: il centrocampista dei grigiorossi potrebbe lasciare la squadra nelle ultime ore. La notizia di un possibile trasferimento sta suscitando grande attenzione, con lo Spezia che si prepara a rinforzare il proprio reparto mediano. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali, mentre i tifosi attendono conferme su questa importante operazione di mercato.

Calciomercato Cremonese: svolta per il futuro del centrocampista grigiorosso! È cambiato tutto nelle ultime ore, ecco dove si trasferisce Lo Spezia batte un colpo importantissimo per il proprio centrocampo e regala alla piazza un rinforzo di categoria superiore. La trattativa per portare in Liguria Mattia Valoti è giunta alla fumata bianca definitiva: è fatta.

