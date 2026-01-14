calcio uisp i primi verdetti del nuovo anno brusco stop della capolista in casa

Il campionato Uisp Empolese Valdelsa riprende con la prima giornata del 2026. La Serie A1, unico raggruppamento in campo, ha disputato la 14ª giornata, segnando i primi risultati significativi dell’anno. Tra gli eventi principali, il brusco stop della capolista in casa rappresenta uno dei principali verdetti di questa fase iniziale. Questo incontro apre una nuova fase del torneo, offrendo spunti di riflessione e analisi per le prossime settimane.

Riparte anche il campionato Uisp Empolese Valdelsa con la prima giornata del 2026: l’unico dei tre raggruppamenti a scendere in campo per la ‘regular season’ è stata la classe regina, la Serie A1, che ha disputato la sua 14sima giornata. Continua la corsa a due tra Ferruzza e Casa Culturale, ma la capolista si è clamorosamente fermata in casa pareggiando per 1-1 contro Martignana, concedendo all’inseguitrice la possibilità – poi colta grazie a un convincente 0-3 sul Fibbiana – di colmare buona parte del divario che le separa in classifica: adesso c’è un solo punto a dividere le due compagini. Per quanto riguarda Serie A2 e A3, invece, i campionati sono fermi, perché si è aperta la seconda fase della Coppa Uisp che ha visto le prime partite degli 8 triangolari disputarsi in questo weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

