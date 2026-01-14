Calcio Uisp a 11 | Moisè trascina il Ritrovo Filetto roccioso il Gs Pozzuolo
Il calcio Uisp a 11 provinciale riprende con Amatori Castelnuovo e Sarzana calcio che si fronteggiano nella quattordicesima giornata. Moisè si distingue tra i protagonisti, guidando il Ritrovo Filetto, mentre il Gs Pozzuolo si conferma una squadra solida. La competizione prosegue con equilibrio e determinazione, segnando un momento importante nel cammino delle squadre coinvolte.
La Spezia, 14 gennaio 2026 – Riprende il calcio Uisp a 11 provinciale con Amatori Castelnuovo e Sarzana calcio di nuovo fianco a fianco, quando si è arrivati alla quattordicesima e penultima giornata del girone di andata. Il Gs Pozzuolo blocca sul pari i primi, mentre i secondi battono il Comano. Questo nel Girone 1 del campionato curato dalla Lega della Speiza e della Val di Magra, dove i Blues Boys stendono il Cgs Real Chiappa. Nel Girone 2 sempre a -3 dalla vetta (dove domina l'Aston Uella Carrara) il Rangers Soliera, mentre è sempre più ultimo il Pegazzano che viene battuto sul proprio campo dal Ritrovo Filetto trascinato dal tris di Moisè.
