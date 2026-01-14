Calcio Promozione Si recupera la prima giornata di ritorno Spiv a caccia di punti Classe esame Misano
Nel campionato di Promozione si recuperano oggi le partite della prima giornata di ritorno, rinviata a causa delle condizioni meteorologiche. Spiv cerca punti importanti per migliorare la posizione in classifica, mentre la sfida contro Misano rappresenta un’occasione per testare la propria forma e consolidare il rendimento stagionale. La giornata offre un momento di verifica e continuità in un torneo ancora aperto.
Nel campionato di Promozione si recuperano oggi le gare della prima giornata di ritorno, rinviata in blocco per neve il giorno dell’Epifania. Nel girone D, dopo l’1-1 casalingo contro il Bellaria, il Cervia United – 4° in classifica a -4 dalla vetta – osserva il turno di riposo e tornerà in campo domenica prossima a Rimini contro la Stella, priva però del tecnico Bernacci per squalifica. Proprio il Bellaria ospita, alle 15, il San Pietro in Vincoli, che difende il +3 sulla zona playout. Al ‘Nostini’ di Sant’Alberto, con fischio d’inizio alle 20.30, la Reno riceve la Vis Novafeltria, quarta forza del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
