Calcio non basta il gol del 2009 Arena | Roma sconfitta per 2-3 dal Torino in Coppa Italia

Nel match di Coppa Italia, la Roma viene sconfitta 2-3 dal Torino agli ottavi di finale. Nonostante il gol del 2009 di Arena, i padroni di casa hanno dovuto affrontare numerosi capovolgimenti di fronte e una prestazione intensa degli avversari, che hanno conquistato la vittoria in trasferta. La partita ha mostrato diverse sorprese e momenti di tensione, con il Torino che si conferma fuori dai pronostici.

Tanti capovolgimenti di fronte, diverse sorprese e alla fine la vittoria del Torino. I granata escono vincitori, partendo nettamente sfavoriti, dallo Stadio Olimpico: la R oma di Gasperini infatti perde per 3-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia davanti al pubblico amico. Leggero turnover per entrambe le selezioni, ma l'obiettivo è quello di passare il turno. La prima frazione è avara di emozioni fino al 35?, quando Che Adams con un preciso diagonale riesce a trovare la rete del vantaggio. Cambi per la Roma nella ripresa che risultano subito decisivi: neanche 30" e Mario Hermoso trova subito il pari.

