Nel campionato di Prima Categoria, l’Atletico Lucca mantiene la testa della classifica dopo una vittoria per 3-1 contro il Romagnano. La Carrarese Giovani recupera uno svantaggio importante, mentre il Mulazzo impedisce al Porcari di ottenere punti. La Fivizzanese continua la sua buona serie, consolidando la propria posizione in classifica. Le partite di questa giornata evidenziano l’equilibrio e la competitività del torneo, con diversi incontri che hanno rispecchiato le aspettative.

Delle squadre indiziate alla conquista della nobiltà assoluta, vince la capofila del campionato di Prima categoria Atletico Lucca che passa per 3-1 al “Raffi“ contro il Romagnano, mentre rallentano alla produzione punti il Porcari fermato sul nulla di fatto dal Mulazzo, finisce in bianco anche Capezzano-Piazza. La Carrarese Giovani dopo la sconfitta interna contro i cugini della Fivizzanese si è vista costretta alla divisione della posta sul campo della Torrelaghese. Continua la serie utile (7) della Fivizzanese che ferma l’avanzata del Montecarlo e si mantiene nell’area playoff con un bottino di 27 punti, ad un sol punto dalla coppia Porcari-Capezzano che parecchio hanno investito per lottare alla conquista del vertice assoluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio In Prima la Carrarese Giovani si sveglia troppo tardi e recupera il doppio svantaggio. Il Mulazzo imbriglia il colosso Porcari. Fivizzanese allunga la striscia positiva

