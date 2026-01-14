Calcio Allegri | A Como saremo senza Füllkrug e Pavlovic

Alla vigilia della partita contro il Como, l’allenatore della Juventus, Max Allegri, ha annunciato l’assenza di Füllkrug e Pavlovic, sottolineando le sfide legate alle condizioni climatiche e alla formazione disponibile. In un clima di attesa, Allegri ha commentato con ironia, lasciando trasparire un approccio sereno e concentrato sulla sfida imminente.

Roma, 14 gen. (askanews) – Alla vigilia del recupero di campionato contro il Como, Max Allegri rompe subito il ghiaccio con una scelta insolita: “Troppo freddo per la t-shirt ultimamente.”, scherza il tecnico, sfidando la scaramanzia che lo aveva visto imbattuto con la maglietta portafortuna. E aggiunge subito: “Il campionato non finisce domani”, un chiaro segnale che parlare già di ipotetica fuga dell’Inter non ha senso. Sulla formazione, Allegri è chiaro: “Fullkrug è fuori assieme a Pavlovic, che ha nove punti di sutura. Vediamo Fullkrug per domenica, mentre Pavlovic dovrebbe tornare con la Roma, aspettiamo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Como-Milan, la probabile formazione: Allegri con il dubbio Pavlovic. E in attacco … Leggi anche: Probabile formazione Como-Milan: in dubbio Pavlovic. Ma Allegri torna sui propri passi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Massimiliano Allegri, al conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT. Calcio, Allegri: “A Como saremo senza Füllkrug e Pavlovic” - (askanews) – Alla vigilia del recupero di campionato contro il Como, Max Allegri rompe subito il ghiaccio con una scelta insolita: “Troppo freddo per la t- msn.com

Como-Milan, Allegri: "A volte siamo un po' troppo fragili, ma non dobbiamo fare drammi. Fullkrug e Pavlovic sono indisponibili" - Massimiliano Allegri presenta così la sfida tra Como e Milan, valida per il recupero della 16esima giornata. eurosport.it

Milan: Allegri 'il Como è sbarazzino, grande lavoro di Fabregas' - Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che ... msn.com

Non solo calcio per #Allegri, il livornese punta agli affari anche fuori dal campo facebook

Allegri dopo #FiorentinaMilan: "Nel calcio non puoi creare 100 occasioni, bisogna essere più precisi" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.