Calcio a 5 serie B - Il club va sul mercato con il capitano che si ferma Mattagnanese 4 colpi Ma Nardi ko | ginocchio

La Mattagnanese rinnova il proprio organico nel calciomercato invernale, puntando a consolidare la propria posizione in serie B di calcio a 5. Dopo la perdita del capitano e l’infortunio di Nardi al ginocchio, il club ha annunciato quattro nuovi acquisti strategici. Questi interventi mirano a rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni, con l’obiettivo di mantenere la categoria e affrontare con maggiore solidità il prosieguo della stagione.

Quattro acquisti di valore per la Mattagnanese nel calciomercato invernale. L'obiettivo è rinforzare la squadra e centrare la permanenza in categoria, dopo alcuni risultati al disotto delle aspettative. La società di Borgo San Lorenzo nella prima del girone di ritorno, ha subito un inaspettato ko casalingo 3-2 contro Le Crete. "L'approccio alla gara - afferma il presidente Tommaso Quartani - non è stato quello giusto. Dopo essere andati sotto di un gol, siamo riusciti a ribaltare sul 2-1, ma poi imprecisione sotto porta, poca grinta e sfortuna, insieme ad alcune assenze, sono stati determinanti a favore degli avversari.

