Caivano Zangrillo | Riparte dai ragazzi al via un percorso di ascolto e prevenzione
A Caivano prende avvio un progetto dedicato a studenti, famiglie e scuole, con l’obiettivo di promuovere ascolto, prevenzione e supporto educativo. L’iniziativa, annunciata dal dottor Zangrillo, mira a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le diverse componenti del territorio, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide sociali e promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.
Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Questa nuova iniziativa porterà sul territorio di Caivano un percorso di ascolto, prevenzione e sostegno educativo rivolto a studenti, familiari e istituzioni scolastiche. Si svilupperà nell'ambito di un'attività di analisi e valutazione del contesto giovanile in rapporto con le istituzioni, con la famiglia e la scuola. Sono stati anni di sostegno e di progetti volti a rimettere in piedi la comunità territoriale: l'impegno a favore delle nuove generazioni della città è stato costante, ora continuiamo a guardare al futuro e investiamo su giovani e giovanissimi”, spiega il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, all'avvio dell'iniziativa promossa dal Dipartimento della funzione pubblica e attuata con il supporto del Moige, il Movimento italiano genitori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Caivano, insediato il Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Zangrillo: “Supporto governativo prosegue con nuova amministrazione”
