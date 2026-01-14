Caccia americani in movimento dal Qatar I media arabi | Attacco imminente

Nella base di Doha, sono state osservate partenze di caccia americani, mentre i media arabi segnalano un possibile attacco imminente. Le immagini esclusive pubblicate da Sul Tempo mostrano alcuni degli aerei decollati, evidenziando l’attività militare in corso nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle evoluzioni sul fronte internazionale e alle eventuali ripercussioni sulla stabilità del Medio Oriente.

Caccia americano decollano dal Qatar. Sul Tempo le immagini esclusive di alcuni aerei partiti dalla base di Doha. Non si sa la destinazione, ma più di qualcuno sostiene che possano essere diretti dall'Iran. I media arabi già parlano di "attacco imminente" da parte degli Stati Uniti. Il tutto, dicono, dovrebbe avvenire "nelle prossime ventiquattro ore".  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

