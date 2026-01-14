Bus rapido Casalotti addio alla funivia della Raggi | dalla regione arrivano i fondi per il progetto

La regione ha stanziato i fondi necessari per realizzare il bus rapido Casalotti, sostituendo la funivia proposta dalla precedente amministrazione. Questo progetto rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità nell’area ovest di Roma, offrendo un collegamento più efficiente tra Casalotti e Battistini. La realizzazione del BRT potrebbe contribuire a ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico nella zona.

