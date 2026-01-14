Bus rapido Casalotti addio alla funivia della Raggi | dalla regione arrivano i fondi per il progetto
La regione ha stanziato i fondi necessari per realizzare il bus rapido Casalotti, sostituendo la funivia proposta dalla precedente amministrazione. Questo progetto rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità nell’area ovest di Roma, offrendo un collegamento più efficiente tra Casalotti e Battistini. La realizzazione del BRT potrebbe contribuire a ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico nella zona.
Siamo forse a un punto di svolta per la mobilità del quadrante ovest di Roma. Il collegamento veloce su gomma da Casalotti a Battistini, il "bus rapid transit", sarà realtà. Addio definitivo, quindi, all'ormai famosa "funivia della Raggi". E intanto, dalla regione, arriveranno 400 mila euro per.
Roma, addio alla funivia della Raggi, parte il progetto del bus super-veloce Casalotti-Battistini - Roma, la Regione Lazio ha stanziato le risorse per avviare la progettazione del nuovo collegamento bus rapido tra Casalotti e Battistini (Metro A). msn.com
Bus rapido fra Casalotti e Battistini: 400mila euro dalla Regione per il collegamento con la Metro A - La Regione Lazio finanzia con 400mila euro il Bus rapido fra Casalotti e Battistini. fanpage.it
Nuovo bus veloce tra Casalotti e Battistini: un investimento da 400mila euro per allacciare la Metro A e smuovere il traffico? - ???? #Trasporti #Lazio #Innovazione Il progetto che cambia le regole del gioco Non stiamo parlando di una navetta spaziale, ma di un bus che promette di ... lacronacadiroma.it
La Regione Lazio finanzia con 400mila euro il Bus rapido fra Casalotti e Battistini. Previsto un servizio veloce su corsie dedicate fino alla Metro A. facebook
