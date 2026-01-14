Burraco e solidarietà al Grand Hotel Villa Medici

Domenica prossima, presso l’Harry’s Bar del Grand Hotel Villa Medici a Firenze, si svolgerà un evento dedicato al Burraco, un gioco di strategia e convivialità. L’iniziativa mira anche a promuovere la solidarietà, coinvolgendo la comunità in un’occasione di svago e sensibilizzazione. Un momento che unisce eleganza e impegno, nel rispetto delle norme e delle tradizioni locali.

Firenze, 14 gennaio 2026 - Un appuntamento che unisce gioco, eleganza e solidarietà quello di domenica prossima all’Harry’s Bar di Firenze, all’interno del Grand Hotel Villa Medici. Stiamo parlando del torneo di burraco a scopo solidale organizzato dal Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico, con l’obiettivo di sostenere la Fondazione “Cui i Ragazzi del Sole – Ora con Noi”. L’iniziativa, che inaugura il calendario del nuovo anno del Circolo fiorentino, nasce con l’intento di coniugare la passione per il burraco con un impegno concreto sul fronte sociale. La Fondazione destinataria del ricavato, infatti, opera da anni a sostegno di persone con disabilità intellettive e fisiche, accompagnandole in percorsi di crescita e di autonomia e garantendo soluzioni abitative e di assistenza nel delicato momento del “dopo di noi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Burraco e solidarietà al Grand Hotel Villa Medici Leggi anche: Cucinapoli 2025: la Fondazione Isaia-Pepillo rafforza presso il Grand Hotel Parker’s l’alleanza tra enogastronomia e sartoria napoletana per la solidarietà Leggi anche: Natale al Grand Hotel Oltre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Burraco e solidarietà al Grand Hotel Villa Medici - Domenica pomeriggio il torneo benefico del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico a sostegno della Fondazione “Cui i Ragazzi del Sole – Ora con Noi”. msn.com

Torneo di Burraco – Prenota il tuo tavolo! Stiamo raccogliendo le ultime iscrizioni per il prossimo Torneo di Burraco Una serata di gioco, compagnia e solidarietà, pensata per stare insieme e sostenere chi è meno fortunato Per aiutarci a o facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.