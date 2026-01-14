Analisi e pronostici della sfida Burgos-Valencia, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 21:00. Scopri formazioni, quote e previsioni su questa partita, mentre il Valencia cerca di risollevarsi dopo un’annata complicata, ormai stabile nelle zone basse della classifica. Una sfida importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali nel campionato.

Il Valencia sta vivendo l’ennesima stagione tormentata degli ultimi anni: ormai stazionare nelle ultime posizioni di classifica sta diventando una triste costante per i Pipistrelli. Al momento la squadra di Corberan è terz’ultima e sarebbe retrocessa: in questa situazione la Copa del Rey può rappresentare una piacevole distrazione ma bisogna capire quante energie potranno essere . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Burgos-Valencia (giovedì 15 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I castigliani sognano lo scherzetto

Leggi anche: Burgos-Valencia (giovedì 15 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli impegnati negli ottavi di Copa

Leggi anche: Racing Santander-Barcellona (giovedì 15 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Los Montañeses sognano una notte magica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Burgos-Valencia giovedì 15 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pipistrelli impegnati negli ottavi di Copa.

n BUEN CAMINO o BIERZO BRAGA VILALBA VALENCIA 186,4 KM 239 KM 124,4 KM 841,7 KM facebook