Buoni pasto elettronici soglia di esenzione a 10 euro nel 2026

A partire dal 2026, la soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici sarà aumentata da 8 a 10 euro, secondo quanto stabilito dalla Legge di bilancio approvata a fine dicembre. Questa modifica interessa sia le aziende che i lavoratori e rappresenta un aggiornamento importante nel trattamento fiscale dei benefit legati alla ristorazione. È utile conoscere i dettagli di questa novità per una corretta gestione delle agevolazioni.

Novità da quest'anno per aziende e lavoratori che utilizzano i buoni pasto. La Legge di bilancio 2026, approvata dal Parlamento a fine dicembre, ha innalzato da 8 a 10 euro la soglia di esenzione fiscale sul benefit riconosciuto in forma elettronica. Scopo della misura è soprattutto quello di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori.

