Bully Ray ha commentato l’assenza di Britt Baker nei programmi AEW, sottolineando che non ci sono scuse valide per questa prolungata assenza dalla TV. La mancanza della wrestler sta generando delusione tra i fan e i professionisti del settore, accentuando le preoccupazioni sulla sua futura partecipazione. Questa situazione mette in evidenza l’importanza della presenza costante delle star nello spettacolo del wrestling professionistico.

L’assenza prolungata di Britt Baker dai programmi AEW non è più soltanto un mistero: sta diventando una vera e propria fonte di frustrazione, sia per i fan che per i veterani del wrestling. Durante una recente puntata di Busted Open Radio, il WWE Hall of Famer, Bully Ray, ha criticato duramente la AEW per aver tenuto fuori dalla televisione Britt Baker per oltre un anno, nonostante il suo status di star e le sue apparenti buone condizioni fisiche. L’ex AEW Women’s World Champion non lotta da novembre 2024 e, pur essendo sotto contratto fino al 2026, non ci sarebbero ancora piani creativi per il suo ritorno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Bully Ray contro la AEW: “Nessuna scusa per l’assenza di Britt Baker dalla TV”

