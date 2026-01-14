ll nuovo film di Yorgos Lanthimos riflette sul tema del complottismo ma trova il coraggio di superarlo. Bugonia è un film miracolosamente folle che ci spinge a scendere nello scantinato delle nostre paure per farci puntare la torcia contro noi stessi. Manca sempre meno all’eclissi. Sembra salire quasi un’odore di muffa e di umidità dalle scene principali del film Bugonia, diretto dal regista greco Yogor Lanthimos. C’è una luce artificiale che irradia di verdi opulenti le inquadrature dello scantinato. Luogo principe di questa storia. I protagonisti, Teddy e suo cugino Donn, tengono prigioniera in cantina Michelle Fuller, la giovane Ceo dell’azienda farmaceutica Auxolith. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Bugonia’: epitome tragica di un mondo alienato

