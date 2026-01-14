Bruxelles adesso vuole un negoziatore europeo sull’Ucraina Anche grazie all’Italia

Bruxelles valuta l’istituzione di un negoziatore europeo dedicato al conflitto in Ucraina, con un ruolo di interfaccia nei confronti di Vladimir Putin e Donald Trump. Questa proposta, sostenuta anche dall’Italia, mira a favorire un dialogo più strutturato e coordinato nel tentativo di trovare soluzioni diplomatiche alla crisi. La decisione rappresenta un passo importante nella gestione delle relazioni internazionali relative alla situazione ucraina.

A Bruxelles si sta pensando sempre più seriamente a nominare un “negoziatore” con l’apposito compito per interfacciarsi con Vladimir Putin e Donald Trump all’interno del processo negoziale sul conflitto in Ucraina. Alcuni esponenti dell’apparato dell’unione, contattati da Politico, hanno rimarcato come gli sforzi di alcuni governi europei (e, in particolare, di Roma e Parigi) in questo senso abbiano trovato una sostanziale ricettività da parte della Commissione Europea, che sembra intenzionata a muoversi concretamente su questo binario. “Macron ha sostenuto negli ultimi giorni che, in vista dei colloqui bilaterali tra americani e russi, è importante svolgere almeno un ruolo nella discussione”, ha affermato a questo riguardo un alto funzionario francese, aggiungendo poi che “Meloni ha sostenuto con forza questa posizione. 🔗 Leggi su Formiche.net

