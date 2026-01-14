Brignone al Mondiale di Tarvisio | la scelta della FIS sorprende tutti

Federica Brignone non è inclusa nella lista FIS per la prima discesa libera di Tarvisio, evento previsto per giovedì 15 gennaio. La decisione della Federazione internazionale di sci ha suscitato sorpresa tra gli appassionati, poiché l’assenza della campionessa italiana rappresenta un cambiamento inatteso nel quadro della competizione. Restano da comprendere le motivazioni dietro questa scelta e le possibili implicazioni per la partecipazione di Brignone alla gara.

Un colpo di scena ha sorpreso gli appassionati di sci alpino poco prima della tappa di Coppa del Mondo a Tarvisio: Federica Brignone non figura nella lista FIS ufficiale per la prima prova cronometrata della discesa libera prevista per giovedì 15 gennaio alle ore 11.00. La campionessa valdostana salterà dunque questo importante appuntamento in terra.

Federica Brignone quando rientra: Olimpiadi Milano Cortina 2026 o prima in Coppa del Mondo? Le date - Brignone presente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: arriva la conferma. affaritaliani.it

Brignone e la missione Olimpiadi: torna a Cortina o in Coppa del Mondo? È qualificata per i Giochi di Milano-Cortina? Tutte le domande e le ipotesi - Federica Brignone sta finalmente per tornare, ma la ritroveremo in pista direttamente a Cortina o anche prima in qualche tappa di C ... eurosport.it

DiscoveryAlps. Guns N' Roses · Yesterdays. Nel fine settimana le Piste Azzurre della Val di Fassa sono diventate il punto d’incontro di tre icone dello sci alpino mondiale: Lindsey Vonn, Federica Brignone e Sofia Goggia. Le sessioni di allenamento si sono svo facebook

