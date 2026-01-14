Bremer il muro della Juventus è tornato | i numeri premiano il lavoro del brasiliano Tutti i dati

Bremer, difensore della Juventus, si sta confermando come elemento fondamentale per la solidità della squadra. I numeri evidenziano il suo contributo, mantenendo la porta inviolata per oltre 628 giorni con lui in campo. Un dato che sottolinea l'importanza del brasiliano nel sistema difensivo bianconero, rafforzando la fiducia nei suoi confronti e nel lavoro svolto dalla squadra.

Bremer fa sorridere la Juventus. Con lui in campo i bianconeri non perdono da oltre 628 giorni. Il brasiliano è una garanzia. Il muro bianconero ha un nome e un cognome: Gleison Bremer. La netta vittoria per 5-0 contro la Cremonese non ha solo rilanciato le ambizioni scudetto della squadra, ma ha confermato una verità statistica ormai inconfutabile: con il centrale brasiliano al comando della difesa, la Vecchia Signora diventa una fortezza quasi inespugnabile. L’impatto dell’ex granata sulla retroguardia di Spalletti è impressionante. La Juventus con Bremer in campo non perde da 628 giorni, un dato che testimonia una solidità difensiva fuori dal comune. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

